New York’ta dönsün koca dünya!
Bronx'ta fahişelerle aynı binada yaşayan radikal bir İrlandalı rahip, çocuklarını Vietnam savaşında kaybetmiş acılı anneler, uyuşturucu bağımlısı genç bir kadın sanatçı, düşkünler, terk edilmişler ve toplumsal güvenlik ağının çatlaklarından sızan hayatlar… Colum McCann, Dönsün Koca Dünya’da; 70'ler New York'unun kaosunda ayrı hayatlar sürdüren insanların birbirine dokunan öyküleri üzerinden dünyaya ve insanlığa dair dokunaklı ve cesur bir panorama sunuyor.
1974 Ağustosu'nda sıcak bir New York sabahı. Manhattan sokaklarında toplanan insanlar nefeslerini tutmuş, İkiz Kuleler'in tepesinde gerçekleşmekte olan küçük bir mucizeyi, korsan bir cambazlık gösterisini seyrediyor.
Bu olaya şahit olan sıradan insanların iç içe geçen kişisel öyküleri Dönsün Koca Dünyanın asıl konusu:
Bronx'ta fahişelerle aynı binada yaşayan genç ve radikal bir İrlandalı rahip, çocuklarını Vietnam savaşında kaybetmiş, acılarına teselli arayan anneler, ölümlü bir araba kazasına karışan uyuşturucu bağımlısı genç bir kadın sanatçı, düşkünler, terk edilmişler ve toplumsal güvenlik ağının çatlaklarından sızan hayatlar.
Colum McCann, 70'ler New York'unun kaosunda ayrı hayatlar sürdüren insanların birbirine dokunan öyküleri üzerinden kent yaşamını acısı ve güzelliğiyle içtenlikle anlatırken, dünyaya ve insanlığa dair dokunaklı ve cesur bir panorama sunuyor.
Dönsün Koca Dünya / Colum McCann / Çeviren: Kıvanç Güney / Yapı Kredi Yayınları / 368 s.
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