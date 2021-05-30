New York'un milyarderler sokağında evsizler kazandı

30 Mayıs 2021 Pazar, 10:50

New York Eyalet Temyiz Mahkemesi, Manhattan’da milyarderlerin sokağı olarak adlandırılan bir sokakta halen kapalı ve atıl durumda olan tarihi Savoy Oteli’nin evsizlerin sığınma evine dönüştürülmesini reddeden bir alt mahkemenin kararını bozdu.

New York Eyalet Temyiz Mahkemesi, milyarderler sokağında 150 erkek evsizin yaşayacağı evsiz sığınma evinin açılabileceğine hükmederek bir alt mahkemeye “yanlış ve hatalı” bulduğu kararını düzeltmesi için geri gönderdi.

Temyiz mahkemesinin kararı, evsizler için çalışan gönüllü sivil toplum örgütleri tarafından, “New York’ta evsizler kazandı. Milyarderler kaybetti” diye yorumlandı.

TARTIŞMA ÇIKTI

New York Eyaleti Sosyal Hizmetler Departmanı Sözcüsü Isaac McGinn, temyiz kararı sonrasında yaptığı açıklamada, "Mahkemenin, New Yorklu evsizlere bu sokakta sığınma evi sağlama konusundaki kararlılığını takdir ediyoruz. Yeni sığınma evinin kapılarını mümkün olan en kısa sürede açmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Davayı açan ‘58’inci Sokak Birliği Başkanı, Suzanne Silverstein, temyiz mahkemesinin kararını eleştirerek, “Trajediye yol açabilecek kanıtlar görmezden gelindi. Bölge sakinleri tehlikeye atıldı” dedi.

Manhattan’da Central Park’a komşu olan milyarderlerin yaşadığı 58’inci sokağın batısındaki atıl durumda olan Savoy Otel'in, New York Belediyesi’nin kentteki atıl binaların evsizler için sığınma evine dönüştürülmesine, güvenlik sıkıntısı yaratacağı gerekçesiyle itiraz edip üç yıl önce mahkemeye başvurulmuştu.

Kaynak: Amerika’nın Sesi