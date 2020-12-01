Newcastle koronavirüse teslim!

01 Aralık 2020 Salı, 17:13

Cuma günü Crystal Palace deplasmanında aldığı 2-0’lık galibiyet sonrasında yapılan testlerde 3 oyuncuda koronavirüse rastlanan Newcastle United’da vaka sayısının 5’e çıktığı açıklandı.

Newcastle United, Premier Lig’in 10.haftasında deplasmanda Crystal Palace’ı son dakikalarda Callum Wilson ve Joelinton’un attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Premier Lig’de her hafta maçlardan önce yapılan testlerde her iki takımda da virüse rastlanmazken Newcastle United, maç sonu yapılan testlerde üç oyuncuda koronavirüse rastlandığını açıkladı. United, ertesi gün yaptığı açıklamada kulüpteki vaka sayısının 5’e yükseldiğini, oyuncular haricinde 2 personelde virüse rastlandığı belirtti. Daily Mail’de yer alan haberde, Newcastle’ın bugün ve yarın yapılması planlanan antrenmanlarının iptal edildiği, tüm oyuncuların, teknik ekibin ve kulüp oyuncularının izolasyona alındıkları ifade edildi. Haberde, yarın yapılacak testlerin sonuçları açıklanana kadar antrenman yapılmayacağı kaydedildi. Newcastle United, Cuma günü Andy Carroll, Allan Saint Maximin, Martin Dubravka, Isaac Hayden ve Emil Krafth’ın sakatlıkları sebebiyle kadroda olmadığı açıklanmıştı. Sonrasında yapılan açıklamada Saint Maximin’in kas sakatlığı olduğu açıklanmış, diğer oyunculara ilişkin bilgi verilmemişti.