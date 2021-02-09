Neymar transfere son noktayı koydu
Neymar, hakkında çıkan transfer söylentilerine nokta koydu. Adı eski kulübü Barcelona ile de anılan yıldız futbolcu, "Paris Saint-Germain'de kalmak istiyorum." dedi.
Neymar, kariyerini Paris Saint-Germain'de sürdürmek niyetinde.
Kulüp televizyonuna konuşan Brezilyalı yıldız, takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin de takımda kalmasını istiyor.
"Her şey için çok daha adapte olmuş ve rahat hissediyorum. Burada çok mutluyum ve Paris Saint-Germain'de kalmak istiyorum. Umarım Kylian Mbappe de burada kalır. Her Paris taraftarının beklentisi bu yönde. Paris Saint-Germain'i büyük yapmak istiyoruz."
Geçtiğimiz günler Neymar'ın Paris Saint-Germain ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacağı iddia edilmişti.
2017 yazında Barcelona'dan rekor bir bedelle 222 milyon Euro'ya transfer olan Neymar'ın sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor.
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