Neymar'dan 500 kişilik parti!
PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar, ülkesinde verdiği partiyle eleştirilerin odağı konumuna geldi.
Neymar, ülkesinde corona virüs önlemlerini hiçe sayarak 500 kişinin katıldığı ve 5 gün süren bir parti verdi.
Neymar'ın pandemide böyle bir parti vermesi, dünyaca ünlü yıldızı eleştirilerin odağı haline getirdi.
Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Neymar'ın düzenlediği 500 kişilik "eğlence organizasyonu"na PSG'nin ne tepki vereceği de merak konusu.
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret belli oldu
- Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' videosu
- Akit TV'den Uğur Şahin hakkında çirkin yorum
- Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı
- Ünlü oyuncu Onur Saylak'tan Berat Albayrak'a gönderme
- 15 milyon TL harcandı şimdi koyunlar otluyor
- 2021’de Suriye’ye sınır dışılar başlayacak
- Bakanlığı tarikatlar yüzünden bıraktım
- Koronavirüs aşısının geliş tarihi ertelendi
- İsrail’le nikâh nereden çıktı şimdi?
Video Haberler
- Asgari ücret kararı patronları memnun etti
- Canlı yayında asgari ücrete ilk itiraz böyle geldi
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret belli oldu
- Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' videosu
- Akit TV'den Uğur Şahin hakkında çirkin yorum
- Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı
- Ünlü oyuncu Onur Saylak'tan Berat Albayrak'a gönderme
- 15 milyon TL harcandı şimdi koyunlar otluyor
- 2021’de Suriye’ye sınır dışılar başlayacak
- Bakanlığı tarikatlar yüzünden bıraktım
- Koronavirüs aşısının geliş tarihi ertelendi
- İsrail’le nikâh nereden çıktı şimdi?