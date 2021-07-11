Neymar’dan Messi paylaşımı: “Futbol, bu an için seni bekliyordu”

11 Temmuz 2021 Pazar, 20:28

Copa America’da dün gece oynanan final maçında Arjantin ve Brezilya karşı karşıya geldi. Maracana Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında Arjantin, Di Maria’nın attığı golle öne geçerken kalan dakikalarda üstünlüğünü korudu ve şampiyonluğa ulaştı.

Arjantin turnuva tarihindeki 15. şampiyonluğunu elde ederken 1993’ten sonra ilk kez kupayı müzesine götürdü.

“DÜNYANIN EN İY OYUNCUSUNA SARILDIM”

Turnuvayı kaybeden Brezilya’da Neymar, maçın ardından göz yaşlarına hâkim olamadı. Karşılaşmanın sonunda uzun süre Messi ile konuşan yıldız oyuncu, maçın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda eski takım arkadaşı Lionel Messi’yi kutladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Kaybetmek canımı acıtıyor. Bu, hâlâ öğrenemediğim bir şey. Maçın ardından dünyanın en iyi oyuncusuna sarılmaya gittim. Kaybettiğim için çok üzgünüm ama bu adam harika. Futbol ve benim için yaptıklarına saygı duyuyorum. Şampiyonluğun tadını çıkar. Futbol, bu an için seni bekliyordu. Tebrikler dostum.”



