Copa America'da Brezilya'yı mağlup eden Arjantin, şampiyon oldu
Copa America finalinde Arjantin, Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.
Copa America (Amerika Kupası) finalinde Arjantin, ezeli rakibi Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek kupayı 15. kez kaldırdı.
Brezilya'nın Maracana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Arjantin'in golünü 21. dakikada Angel Di Maria, aşırtma vuruşla kaydetti. Golün asistini yapan isim ise Rodrigo De Paul oldu. İlk yarının 3. dakikasında Brezilya'dan Fred, 33. dakikasında ise Arjantin'den Giovani Lo Celso sarı kart gördü.
İkinci yarıda ise Brezilya gol ararken, Arjantin defansa çekildi. Arjantin'de 68. dakikada Rodrigo de Paul, 81. dakikada Nicolas Otamendi ve 89. dakikada Gonzalo Montiel sarı kart gördü. Brezilya'da ise 70. dakikada Renan Lodi, 72. dakikada Lucas Paqueta ve 82. dakikada Marquinhos sarı kartla uyarıldı.
Brezilya'nın tüm çabalarına rağmen, fauller nedeniyle sık sık duran ikinci yarıda başka gol olmadı ve Arjantin, 1-0'lık skorla zafere uzandı.
Bu zafer, "Tangocular" olarak adlandırılan Arjantin'in kaptanı Lionel Messi için bir ilk oldu. Messi, milli takımı ile ilk kupasını kazandı. Brezilya ise ilk ev sahipliği yaptığı turnuvada başarıya ulaşamadı. "Sambacılar", bu kupayı daha önce beş kez kazanmıştı.
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