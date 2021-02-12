Neymar'ın kafaları karıştıran sakatlığı!

12 Şubat 2021 Cuma, 09:11

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, kız kardeşi Rafaella Santos’un doğum gününden önce yine sakatlandı. Brezilyalı yıldız, son 6 senenin beşinde 11 Mart’taki doğum günü partisine katıldı. Partiden önceki son maçlarda Neymar ya sakattı ya da cezalıydı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain’in (PSG) yıldız oyuncusu Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalacağı açıklandı. Fransa Kupası Son 64 Turu'nda Caen ile oynanan maçta sakatlanan Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar'ın 16 Şubat’ta Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Barcelona ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

BU YIL DA AYNI TARİHTE ÜLKESİNDE OLACAK

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilirken akıllara yine aynı senaryo getirildi. Çünkü Neymar bu süreci ülkesinde geçirecek.



