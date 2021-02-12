Neymar'ın kafaları karıştıran sakatlığı!
PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, kız kardeşi Rafaella Santos’un doğum gününden önce yine sakatlandı.
PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, kız kardeşi Rafaella Santos’un doğum gününden önce yine sakatlandı. Brezilyalı yıldız, son 6 senenin beşinde 11 Mart’taki doğum günü partisine katıldı. Partiden önceki son maçlarda Neymar ya sakattı ya da cezalıydı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain’in (PSG) yıldız oyuncusu Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalacağı açıklandı. Fransa Kupası Son 64 Turu'nda Caen ile oynanan maçta sakatlanan Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar'ın 16 Şubat’ta Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Barcelona ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
BU YIL DA AYNI TARİHTE ÜLKESİNDE OLACAK
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilirken akıllara yine aynı senaryo getirildi. Çünkü Neymar bu süreci ülkesinde geçirecek.
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