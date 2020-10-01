Neymar'ın rekor tutarda vergi borcu var!
Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında oynayan Brezilyalı futbolcu Neymar'ın, İspanyol maliyesine 34 milyon 624 bin 26 Avro 60 sent borcu olduğu açıklandı.
Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında oynayan Brezilyalı futbolcu Neymar'ın, İspanyol maliyesine 34 milyon 624 bin 26 Avro 60 sent borcu olduğu açıklandı.
Vergi Dairesi tarafından yayımlanan ve 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ödenmeyi bekleyen 1 milyon Avrodan fazla borcu olanların isimlerinin yer aldığı İspanyol maliyesi ile temerrüde düşenler listesinde Neymar ilk sıralarda yer aldı.
Listede 3 bin 930 kişi veya şirket bulunurken, 2013-2017 yıllarında Barcelona formasını giyen Neymar'ın ismi öne çıktı.
Diğer yandan İspanyol maliyesine borcu olanlar arasında sporun farkı branşlarından isimler olduğu görüldü.
Real Murcia (10,7 milyon avro), Hercules (3,7 milyon avro), Lleida Sportiu (1,5 milyon avro), Real Jaen (1,2 milyon avro), Reus Deportiu (1,1 milyon avro), Girona Basketbol Kulübü (10 milyon avro), Atletico Alcantarilla (1,8 milyon avro), Neptuno Hentbol (1 milyon avro) ile Arjantinli eski futbolcu Gabriel Milito (1,8 milyon avro) ve eski motosiklet pilotu Alfonso Pons'un (1,9 milyon avro) isimleri de listeye girdi.
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