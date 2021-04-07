NF-5 uçağı nedir, özellikleri nelerdir?
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunan, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Northrop F-5 (NF-5) uçağı, akrobasi grubu Türk Yıldızları'nın eğitimi esnasında düştü. Uçağın pilotu şehit oldu. Kanada’da geliştirilen NF-5'ler, Türk Hava Kuvvetlerinde 1987'den bu yana kullanılıyordu.
Konya'nın merkez Karatay
ilçesinde Türk Yıldızları’na ait gösteri uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı
olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada “Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava
Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle
kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır”
ifadelerine yer verdi.
NF-5 UÇAĞI NEDİR?
Canadair NF-5, Northrop F-5
Freedom Fighter avcı uçağının Kanada Hava Kuvvetleri modeli olan Canadair
CF-5'in Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri için Kanada'da geliştirilerek
üretilen modelidir. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrotimi Türk Yıldızları'nda ana
akrobasi uçağı olarak kullanılmaktadır.
1987’DEN BU YANA KULLANILIYORDU
Türk Hava Kuvvetlerinde 1987'den
bu yana kullanılan NF-5'ler, akrobasi çalışmaları esnasında uçuş sistemleri ve
performansları sayesinde akrobasi uçuşuna en uygun uçak olarak seçilmiştir.
Dünya havacılık literatürü tarandığında F-5 uçağının dizaynının, süpersonik jet
uçuşuna en uygun uçak dizaynı olarak tanımlandığı görülmektedir.
Türk Yıldızları Akrobasi Timi’ne
tahsis edilen dokuz adet NF-5A ve bir adet NF-5B uçağında yapılan tadilat ve
değişiklikler Temmuz 1994'te bitirilerek birliğine teslim edilmiştir. Yapılan
tadilatlara ilave olarak, uçuş sonrası performans değerlendirmelerinin
etkinliğinin arttırılması maksadıyla 2000 yılında uçaklara üç eksenli VTR
(kamera kayıt sistemi) sistemi eklenmiştir. Türk Yıldızları 2010 yılından
itibaren modernize edilmiş NF-5 2000 uçakları ile gösterilerini
gerçekleştirmektedir. Şu anda tim görevine “10” adet NF-5A 2000 ve “6” adet
NF-5B 2000 uçağı ile devam etmektedir.
NF-5 UÇAĞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Uzunluk: 47,2 feet
Genişlik: 25,8 feet
Yükseklik: 13,2 feet
Ağırlık: 14689 lb
Takat: 2x2925 lb
Takat: A/B 2x4300 lb
Yakıt: 3964 lb
Yakıt Tipi: jp-8 / jp-4
Azami Sürat: 710 knot (1315
km/saat)
G Limitleri: 7,33 / -3,0
Dönüş Yarıçapı: 4800 feet / 0,82
mach / 5,5 G / 11 degrees in one second
Motor Tipi ve Gücü: 2xGE J-85-CAN-15
/ 2x4300 lb'dir.
NF-5 UÇAĞININ KULLANILDIĞI ÜLKELER
Hollanda: Hollanda Kraliyet Hava
Kuvvetleri (75 adet)
Türkiye: Türk Hava Kuvvetleri (10
adet NF-5A) (6 adet NF-5B)
Venezuela:
Venezuela Hava Kuvvetleri (5 adet)
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