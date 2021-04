NF-5 uçağı nedir, özellikleri nelerdir?

07 Nisan 2021 Çarşamba, 15:27

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde Türk Yıldızları’na ait gösteri uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada “Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

NF-5 UÇAĞI NEDİR?

Canadair NF-5, Northrop F-5 Freedom Fighter avcı uçağının Kanada Hava Kuvvetleri modeli olan Canadair CF-5'in Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri için Kanada'da geliştirilerek üretilen modelidir. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrotimi Türk Yıldızları'nda ana akrobasi uçağı olarak kullanılmaktadır.

1987’DEN BU YANA KULLANILIYORDU

Türk Hava Kuvvetlerinde 1987'den bu yana kullanılan NF-5'ler, akrobasi çalışmaları esnasında uçuş sistemleri ve performansları sayesinde akrobasi uçuşuna en uygun uçak olarak seçilmiştir. Dünya havacılık literatürü tarandığında F-5 uçağının dizaynının, süpersonik jet uçuşuna en uygun uçak dizaynı olarak tanımlandığı görülmektedir.

Türk Yıldızları Akrobasi Timi’ne tahsis edilen dokuz adet NF-5A ve bir adet NF-5B uçağında yapılan tadilat ve değişiklikler Temmuz 1994'te bitirilerek birliğine teslim edilmiştir. Yapılan tadilatlara ilave olarak, uçuş sonrası performans değerlendirmelerinin etkinliğinin arttırılması maksadıyla 2000 yılında uçaklara üç eksenli VTR (kamera kayıt sistemi) sistemi eklenmiştir. Türk Yıldızları 2010 yılından itibaren modernize edilmiş NF-5 2000 uçakları ile gösterilerini gerçekleştirmektedir. Şu anda tim görevine “10” adet NF-5A 2000 ve “6” adet NF-5B 2000 uçağı ile devam etmektedir.

NF-5 UÇAĞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 47,2 feet

Genişlik: 25,8 feet

Yükseklik: 13,2 feet

Ağırlık: 14689 lb

Takat: 2x2925 lb

Takat: A/B 2x4300 lb

Yakıt: 3964 lb

Yakıt Tipi: jp-8 / jp-4

Azami Sürat: 710 knot (1315 km/saat)

G Limitleri: 7,33 / -3,0

Dönüş Yarıçapı: 4800 feet / 0,82 mach / 5,5 G / 11 degrees in one second

Motor Tipi ve Gücü: 2xGE J-85-CAN-15 / 2x4300 lb'dir.

NF-5 UÇAĞININ KULLANILDIĞI ÜLKELER

Hollanda: Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri (75 adet)

Türkiye: Türk Hava Kuvvetleri (10 adet NF-5A) (6 adet NF-5B)

Venezuela: Venezuela Hava Kuvvetleri (5 adet)