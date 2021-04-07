Son dakika... Konya'da askeri eğitim uçağı düştü
Gelen son dakika haberine göre; Konya'da askeri eğitim uçağı düştü. Uçağın düşmesi ihbarının üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Düşen uçağın pilotunun şehit olduğu açıklandı
Konya'da askeri eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunan, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Northrop F-5 uçağının akrobasi grubu Türk Yıldızları'nın eğitimi esnasında düştüğü öğrenildi. Uçağın pilotunun şehit olduğu açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait 1xNF-5 uçağımız 14.15’de Konya’da düşmüştür. Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçak kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.
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