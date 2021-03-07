NG Grup Kütahya’da sadece kadınların istihdam edildiği iki yeni fabrika açıldı

07 Mart 2021 Pazar, 04:55

Tonlarca ağırlıkta porselen taşıyan forklift aracını kullanan da var, porselene desen işleyen de, Ar-Ge’ye yön veren de. Dünyanın dört bir yanına giden porselenlerde kadınların imzası var.

NG Grup, bünyesinde kurulan iki fabrikada sadece kadınları istihdam ediyor. NG Lojistik fabrikasında 185, Kütahya Porselen dekorlama fabrikasında ise 102 kadın çalışıyor.

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Kütahya Porselen’in örnek kadın istihdamı projesini, babaları NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral’ın hayali olarak hayata geçirdiklerini belirterek “Kadınların potansiyelini ön plana çıkarmak ve ‘Kadın isterse başarır’ı göstermek istedik” dedi.

Sema Güral Sürmeli’nin verdiği bilgilere göre Kütahya Porselen’in yönetim ve icra kurulunun yüzde 60’ı, yöneticilerin ise yüzde 43’ü kadın. Dekorlama fabrikasında yönetici de çalışan da kadın. Bu fabrikadan çıkan ürünler, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına gidiyor. Lojistik fabrikasında da yüklemeden lojistiğe, forklift kullanımından paketlemeye kadar her alanda sadece kadınlar var.

Kütahya Porselen İcra Kurulu üyesi Müzeyyen Şirin de bu yıl “Sophia Femina” adıyla kadınların bilgeliğinden ilham alan özel bir koleksiyon hazırladıklarını söyledi.

KİM DEMİŞ ERKEK İŞİ DİYE?

Paketleme yöneticisi ve forklift şoförü Seda Sargın, forklift kullanımının sadece erkek işi gibi görüldüğünü bu algıyı yıkmak için forklift ehliyeti aldığını belirterek “Porseleni kırmadan, zarar vermeden, milimetrik hareketlerle, ince ayarla tam zamanında yerine yetiştirebiliyorum. Bu işin kadını erkeği yok. Forklift de kullanıyorum, paketleme de yapıyorum” diye konuştu.

Ar-Ge merkezi yöneticisi Hanife Kadıoğlu da 23 yıldır Kütahya Porselen’de çalıştığını belirterek “Ar-Ge merkezinde 6 kadınız. İster kadın, isterse başka dezavantajlı grup olsun önemli olan şu: Kendine inanacaksın, çabalamaktan asla vazgeçmeyeceksin” derken, 3 aydır dekorlama fabrikasında çalışan Emine Gökhan da bu işte kadınların tek başına üretimi yapabileceğini gösterdiklerini söyledi.