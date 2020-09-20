Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.08'de Niğde’nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Deprem, Niğde'nin komşusu Aksaray ile Konya'nın Ereğli ve Emirgazi ilçelerinde de hissedildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.4
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu. Derinliğini ise 2.8 kilometre olarak açıkladı.
'OLUMSUZ BİR DURUM YOK'
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ''Şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum yok'' ifadelerini kullandı.
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