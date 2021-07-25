Nihal Bursa ve Murat Sungur Bursa'nın koleksiyonları şimdi Kudüs İslam Sanatı Müzesi’nde sergileniyor

25 Temmuz 2021 Pazar, 04:00

Dünyanın önde gelen Türk kahvesi kültürü koleksiyonundan birine sahip olan Beykent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı mimar Nihal Bursa ve Sürdürülebilir Akademi kurucusu eski bürokrat Murat Sungur Bursa çiftine ait eserler Kudüs’teki İslam Sanatı Müzesi’nde sergileniyor.

Mayıs 2022’ye kadar devam edecek serginin açılışı için geçen hafta Kudüs’e davet edilen Bursa çifti, koleksiyonlarının burada gördüğü ilgiden memnun.

Serginin açılışı oldukça kalabalık bir davetli grubuyla yapılmış.

Görüntülü açılış konuşmasını İsrail’in yeni Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog yapmış.

“Herzog açılış konuşmasında, koleksiyonumuz ile sergiye katıldığımız için bize özellikle teşekkür etti. Ardından bir kahve sohbetiyle anlaşmazlıkların giderilebileceğini söyledi. Türkiye ile İsrail işbirliğini daha iyi bir nokta taşıma dileğini vurguladı” diyor Murat Sungur Bursa keyifle.

Koleksiyonun sahibi Nihal Bursa afişin önünde..

KAHVENİN 40 YIL HATIRI DİPLOMASİSİ

Sergi, “Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var” diplomasisini başlatmış gibi görünüyor.

Zira serginin videoları açılıştan hemen sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Özel Kalemi’ne iletilmiş.

Koleksiyonlarına 20 yıl önce kahve fincanıyla başlayan Bursa çiftinin sahip olduğu 5 bin parçalık koleksiyonda eserlerin çoğu 18. yüzyıl, 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk yarısına ait.

“İlk başta sadece fincan alıyorduk. Kahve içtiğimiz fincanların hep değişik olması fikrinden yola çıkmıştık. Bir süre sonra hesap şaştı ve müze kurmak hayaliyle sürekli satın almaya devam ettik.”

Önce Türkiye’deki antikacılar, sonra yurtdışındakiler, yine yurtdışında kurulan antika pazarları, yurtiçi ve yurtdışı müzayedeler ve nihayet internet alışveriş siteleri.

Bursa Koleksiyonu’nda nadide fincanların yanı sıra kahve kavurma, öğütme aletleri, cezve, kahvedan, tepsi, lokumluk, su bardağı, ahşap kahve saklama kutuları, 19. yüzyıl gravürleri, kahve ve kahvehane kartpostalları gibi çeşitli objeler var.

Koleksiyonun bazı parçaları 2015 yılında Topkapı Sarayı’nda açılan “Bir Taşım Keyif-Türk Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü” sergisinde ve aynı yıl Milano EXPO’da sergilenmişti.

EŞSİZ KÜLTÜRÜMÜZÜN NEDEN MÜZESİ YOK?

Kudüs’te Filistinliler ile İsrailliler arasında kültürel bağları güçlendirmek amacıyla Vera Salomons tarafından 1974 yılında kurulan İslam Sanatı Müzesi, Bursa Koleksiyonu’ndan nasıl haberdar olmuş?

Öyle ya, müzeler ve bazı meraklılar dışında 5 bin parçalık Bursa Koleksiyonu’nu bırakın memleketi, İstanbul’da kaç kişi biliyor?

“Müzenin küratörü Yahel Shefer bizi buldu. Sergiyle ilgili araştırma yaparken Pera Müzesi’nin aracılığıyla koleksiyonumuzdan haberdar oldu” diyor Nihal Bursa.

Yazışmalar mart ayında başlamış, eserlerin fotoğrafları gönderilerek sergide yer alacak eserlerin seçimi yapılmış.

Haziran ayında eserler yola çıkmış ve Kudüs’teki sergide yerlerini almış.

İslam Sanatı Müzesi binasının üzerindeki kocaman sergi afişinde yer alan tablo Pera Müzesi koleksiyonundan.

Osmanlı dönemi kahve ritüelini gösteriyor.

Türk kahvesi kültürünün tanıtımı için yıllardan beri konuşmalar yapan, makaleler yazan Nihal Bursa, Osmanlı’nın kahve kültürünü dünyaya yayılmasını sağladığını belirtiyor.

Türk kahvesi kültürü ve geleneğinin 2013 yılında UNESCO’nun “insanlığın somut olmayan kültür mirası listesi”ne dahil edildiğini hatırlatıyor.

Elimizde Türk kahvesi diye dünya markası olmuş eşsiz bir hazine var.

Bursa Koleksiyonu’nda ise bu dünya markasını yerli yabancı herkese tanıtacak kadar nadide eser.

O yüzden 10 yıldan beri müze hayalinin peşinde koşan Nihal ve Murat Sungur Bursa, müze için çeşitli bakanlıklar ve İBB nezdinde girişimlerde bulunmuş.

Dünyada herkesin tanıdığı Türk kahvesinin müzesi için İstanbul daha ne bekliyor? Bizden duyurması.