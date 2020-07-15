Nihal Olçok 15 Temmuz'un yıl dönümünde konuştu: Bu para bizim hakkımızdı

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Yıllardır seslerini duyurmaya çalışan şehit yakınları ve gazilerin sık sık sesine kulak veren ve konuyu gündeme getiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gazetemize konuştu. “Bu insanlardan intihar edenler, evini satılığa çıkaranlar oldu. Vatandaşımız bu kampanyaya niye destek oldu? O insanlara para verilsin diye destek oldu. Vatandaşlarımızın iyi niyetli duygularının iktidar partisi ve genel başkanı tarafından istismar edildiği, kötüye kullanıldığı anlaşılıyor” diyen Özel, AKP’nin şehit yakınlarına ve gazilere verdiği sözü tutmadığını vurguladı.

Özel, “Toplanan miktarın 309 milyon TL olduğu ifade edilmiş, daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu miktarın Ziraat Bankası ve Halkbank’ta tutulduğunu belirtmiştir. Nemalandırıldığı bizzat Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından ifade edilen miktarın 1 Ocak 2020’de vakıf hesabına 338 milyon TL olarak geçtiği ortaya çıkmıştır. 4 yıl önce 309 milyon TL olarak toplanan paranın, devletin en düşük faizini hesaplarsak, 475 milyon TL olması gerekirdi. Bu nemalandırmanın resmi faizden daha düşük olması hayret vericidir. Aradaki fark fahiştir. Bu paranın vakfa aktarıldıktan sonra nemalandırıldığı ve şehit yakınları ile gazilere pandemi nedeniyle ancak toplam 9 milyon TL iletildiği anlaşılıyor. Kaldı ki pandemi nedeniyle doğan bir ihtiyacın da vakıf parasından değil Hazine’den karşılanması daha doğru olacaktır” dedi.

‘HER KURUŞA İHTİYAÇ VAR’

Eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u 15 Temmuz’da kaybeden Nihal Olçok da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Avrasya tünelinin açılışında tünelin bir yıllık gelirini şehit ailelerine bağışladığını hatırlatarak ailelerin bu sözü de unutmadığını söyledi.

Nihal Olçok, “Şehit aileleri ve gazilerin oradaki her kuruşa ihtiyacı var. İnsanlar parçalanarak öldüler. Ruhsal travmaları çok büyük. Bu para bizim hakkımızdı. Belki benim ihtiyacım yok ama belki Abdullah için okul yaptıracağım, belki burs vereceğim, belki vakıf kuracağım” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası şehit ve gazi yakınları için başlatılan bağış kampanyası kapsamında 309 milyon TL bağış toplanmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehitler için toplanan paranın Hazine kurumlar hesabına aktarıldığını ve söz konusu paraların nasıl değerlendirileceğine kurulan vakfın karar vereceğini söylemişti. Vakıf kuruldu, aradan 4 yıl geçti fakat paralar bir türlü dağıtılmadı. Şehit yakınları ve gaziler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde bir araya gelerek nöbet tuttu ama seslerini bir türlü duyan olmadı.