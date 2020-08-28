Nihat Hatioğlu, hastalığına sevinenleri din düşmanı ilan etti

28 Ağustos 2020 Cuma, 09:42

Sabah gazetesinin yazarlarından Nihat Hatipoğlu, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından hastalığına sevinen bir grup olduğunu söyleyerek bu kişileri din düşmanı ilan etti.

Hatipoğlu şunları kaydetti:

"Hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşan gruba gelince. Ne sandınız. Biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız? Düşmanının hastalığına, üzüntüsüne sevinmeyi bilmeyen bir kültürümüz vardı. Savaş sahnesinde yaralıları tedavi ettik. Benim rahatsızlığıma sevinenler. Ben Rabbe gitmekten hiç endişe etmedim. Günün birinde icabet edeceğim. Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti. Yazık. Kaldığımız yerden inşallah daha gayretle devam edeceğiz. Rabbin istediği yere kadar."



OĞLUNUN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Hatipoğlu'nun rahatsızlığının duyurulmasının ardından oğlu Osman Hatipoğlu ise tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Osman Hatipoğlu, babası hakkında yapılan olumsuz yorumlara tepki gösterirken "Nihat Hatipoğlu’na düşmanlık değil bu. Bu düşmanlığınız Allah’a ve Peygamber’inedir. Ne güzel diyor Allah; De ki: Kininizle geberin" ifadelerini kullanmıştı.



