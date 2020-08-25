Nihat Hatipoğlu koronavirüse yakalandığını açıkladı
İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Korona tanısı ile tedavi görüyorum" dedi.
Hatipoğlu, Covid-19'a yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yapan Hatipoğlu, şunları yazdı:
"Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun."
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