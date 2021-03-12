Nihat Hatipoğlu, rektörü olduğu üniversitede 4 dekan vekilliği görevi de üstlenmiş: Hatipoğlu üniversitesi

12 Mart 2021 Cuma, 03:00

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun, üniversitedeki 4 fakültenin dekanlığını yaptığı ortaya çıktı. Toplam 8 fakültenin bulunduğu 2018 yılında kurulan üniversitede, diğer 4 dekanlığı ise yalnızca 2 isim yürütüyor. Diş Hekimliği ile Sağlık Bilimleri fakültelerinin dekanlığını Prof. Dr. Zeynep Güngörmüş, Hukuk ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültelerinin dekanlığını Prof. Dr. Osman Bilgin yapıyor. Rektör ile 8 fakültenin dekanlarının yer aldığı 9 kişilik yönetim kurulu, sadece 3 kişiden oluşuyor.

AKP’nin her ile bir üniversite kampanyası ile açılan üniversiteler, akademik seviyeleri ve eski AKP’li rektörler nedeniyle sık sık gündeme geliyor. Üniversitelerdeki fakültelere, farklı alanlardaki kişilerin vekaleten atanması, bir kişinin birden fazla fakültenin dekanlığını yapması da tepki çekiyor. Daha önce “adrese teslim kadro” iddiaları ile de gündeme gelen üniversitenin rektörlüğünü yapan Hatipoğlu, 11 kişilik senatoda da 5 kişilik görev yürütüyor.

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‘YAPILANMA TAMAMLANMADI’

Gazetemizin ulaştığı üniversite yetkilileri, toplam 799 öğrencinin eğitim gördüğünü söylerken, kurulan fakültelere dekan vekili atanması gerektiğini ancak “üniversite yeni kurulduğu için akademik yapılanmasını henüz tamamlamadığını, bu nedenle de üniversitede Rektör Hatipoğlu dahil bulunan 3 profesörün imza yetkisi açısından dekan vekilleri olarak görevlendirildiğini” kaydetti. Yetkililer, “ek olarak yürütülen dekan vekilliği görevleri nedeniyle bu isimlerin herhangi bir ücret almadığını” söyledi.

KADROLAR BOŞ KALDI

Üniversitede, fakültelerin öğretim üyesi kadrosu dikkat çekiyor. Üniversite kadrosu bulunan bir profesörün Gaziantep Üniversitesi’nde görevlendirildiği için üniversitede Rektör Hatipoğlu dahil toplam 3 profesör bulunuyor. Buna göre;

- Tıp Fakültesi’nde 8 öğretim üyesi bulunuyor. Ancak bu öğretim üyeleri arasında profesör, doçent ya da yardımcı doçent yok; tamamı doktor unvanına sahip.

- İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde, üniversitenin internet sitesine göre öğretim üyesi bulunmazken, YÖK Akademik’e göre yalnızca bir öğretim üyesi var. Söz konusu öğretim üyesinin, Gaziantep Üniversitesi’nde görevlendirildiği öğrenildi.

- İslami İlimler Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyeleri arasında profesör, doçent ya da yardımcı doçent bulunmuyor.

- Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, dekanlık görevini yürüten Güngörmüş dışında profesör bulunmuyor.

- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde, dekanlık görevini yürüten Bilgin dışında profesör yok.

- Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde ise hiç öğretim üyesi bulunmuyor. Bu fakültelerin, öğrenci kabulüne başlamadığı öğrenildi.