''Nihat Özdemir Fenerbahçe'den ihraç edilsin''

05 Haziran 2020 Cuma, 02:04

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in şike konusunda yaptığı açıklama gündem oldu. Özdemir Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti.

Ekonomist Dergisi Instagram yayınına katılan Özdemir, 'Şikenin üstesinden gelmek için nasıl bir çalışma yapacaksınız' sorusuna, "Birçok ülkede de böyle olaylar oldu. İtalya'da, İngiltere'de ve Fransa'da da oldu. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık. Hepimizin bildiği gibi o sezon... 2010-2011 sezonudur. Sezon geride kaldı. 9 sezon geride kaldı. Biz 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına rastlamadık" yanıtını verdi. Bu yanıt sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekti.

Sosyal medyadan tepkisini dile getiren Fenerbahçe taraftarları Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'den ihraç edilmesini isterken, #NihatÖzdemirİhraçEdilsin etiketi kısa sürede TT oldu.

Kendisinden en çok Fenerbahçe taraftarlarının şikayetçi olduğunu belirten Özdemir, "17 yıl Fenerbahçe'de çalıştım, 10 yılın fazlasında başkan vekilliği yaptım. Görüyorum ki en fazla tepki aldığım grup, aldığım kararlardan en çok şikayet edenler Fenerbahçe taraftarları. Bunu gördükçe de, 'Ya Nihat, sen doğru karar alıyorsun, Fenerbhaçe ceketini dışarı asarak buraya oturdun' diyorum. Karar alırken son derece objektif olmaya ve paylaşımcılığı sağlamak için mücadele ediyorum" şeklinde konuştu.

Özdemir, yönetime geldiklerinde "Herkes kulüp ceketini çıkartıp dışarıda bırakacak" demişti.