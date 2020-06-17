Nihat Özdemir istifasını Fenerbahçe'ye iletti
Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in istifasının kendilerine ulaştığını ve gereğinin yapılması için Sicil Kurulu'na iletildiğini bildirdi.
Fenerbahçe Klubü yaptığı açıklamada, "Nihat Özdemir bugün Kulübümüzün üyeliğinden istifa ettiğini tarafımıza yazılı olarak bildirmiştir. İlgili istifa dilekçesi, gereği yapılmak üzere Sicil Kurulumuza iletilmiştir" dedi.
Açıklama şöyle:
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