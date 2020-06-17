Nihat Özdemir istifasını Fenerbahçe'ye iletti

Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in istifasının kendilerine ulaştığını ve gereğinin yapılması için Sicil Kurulu'na iletildiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2020 Çarşamba, 18:33
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Fenerbahçe Klubü yaptığı açıklamada, "Nihat Özdemir bugün Kulübümüzün üyeliğinden istifa ettiğini tarafımıza yazılı olarak bildirmiştir. İlgili istifa dilekçesi, gereği yapılmak üzere Sicil Kurulumuza iletilmiştir" dedi.

Açıklama şöyle:


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