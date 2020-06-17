Nihat Özdemir istifasını Fenerbahçe'ye iletti

17 Haziran 2020 Çarşamba, 18:33

Fenerbahçe Klubü yaptığı açıklamada, "Nihat Özdemir bugün Kulübümüzün üyeliğinden istifa ettiğini tarafımıza yazılı olarak bildirmiştir. İlgili istifa dilekçesi, gereği yapılmak üzere Sicil Kurulumuza iletilmiştir" dedi.