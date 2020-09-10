Nihat Özdemir TFF'sinin Katar aşkı!
Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de mutlu sona ulaşan Başakşehir ile Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Trabzonspor arasından oynanacak olan Süper Kupa finalinin Katar’da gerçekleşmesine karar verildi.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de mutlu sona ulaşan Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Trabzonspor arasından oynanacak olan Süper Kupa finalinin Katar’da gerçekleşmesine karar verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Medipol Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa finalinin Katar’da oynanacağını söyledi. Nihat Ödemir, beIN Sports’ta katıldığı programda “Başakşehir-Trabzonspor galibi Katar Süper Kupa galibiyle oynayacak” dedi.
Nihat Özdemir, yaptığı açıklamada “Süper Kupa’yı Katar’ın başkenti Doha’da oynayacağız. Oradan da önemli bir gelir elde ettik. Bizim Süper Kupa’nın galibi ile Katar’ın Süper Kupa galibi bir maç yapacak” ifadelerini kullandı.
Ocak 2021’de oynanması beklenen Süper Kupa finalinin gerek Covid-19 salgını, gerekse iklim koşullarından dolayı Katar’da oynanmasına karar verildiği belirtiliyor.
12 YIL SONRA YENİDEN YURT DIŞINDA
Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası’nın sahibinin karşı karşıya geldiği Süper Kupa finali, ilk kez 2006 yılında düzenlenmeye başlandı. Süper Kupa finalleri ilk 3 yıl Almanya’da oynanmıştı. Frankfurt, Köln ve Duisburg, Süper Kupa finallerine ev sahipliği yapan şehirler olmuştu.
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