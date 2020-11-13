Nihat Zeybekci'ye katmerli rant
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, AKP'li eski Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci'ye ait şirketinin arazisinin eğitim alanından 'ticari alana' dönüştürülmesine ve inşaat yoğunluğunun 4 kat artırılmasına tepki gösterdi. Gülizar Biçer Karaca, Zolan'a "Denizli halkından sağladığın vergileri, vatandaşlarımızın emeğini, alın terini gör. Ranta değil, Denizli halkına bir an önce hizmete başla" diye seslendi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, AKP'li eski Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci'ye ait şirketinin arazisinin eğitim alanından 'ticari alana' dönüştürdüğünü ve ve inşaat yoğunluğunun 4 kat artırıldığını belirterek, "Denizli Büyükşehir Belediyesi Osman Zolan, artık Nihat Zeybekci'ye katmerli rant sağlamaktan vazgeç. Denizli halkından sağladığın vergileri, vatandaşlarımızın emeğini, alın terini gör. Ranta değil, Denizli halkına bir an önce hizmete başla" diye tepki gösterdi.
Karaca'nın verdiği bilgiye göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi, daha önce özel şahsa ait olan araziyi 'eğitim alanına' dönüştürdü. Arazi daha sonra AKP'li eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye ait Turkuaz Motorlu Araçlar Tic. ve San. A.Ş. tarafından satın alındı. Arazi, Zeybekci'nin satın almasının ardından 'ticari alan' olarak dönüştürüldü.
"İNŞAAT YOĞUNLUĞU 4 KAT ARTIRILDI, İKİNCİ RANT SAĞLANDI"
CHP'li Karaca, TMMOB'un konuyu yargıya taşıdığını belirterek, "Alan bu kez 9 kasım 2020 tarihinde Pamukkale Belediyesi İmar Komisyonu tarafından onaylanan karar ile 0.25’lik olan emsal inşaat yoğunluğu 1 emsale çıkartılarak, yani inşaat yoğunluğu 4 kat artırılarak, ikinci katmerli rant sağlanmıştır" dedi.
"ZEYBEKCİ'YE KATMERLİ RANT SAĞLAMAKTAN VAZGEÇ"
Karaca, Kasım ayı içerisinde DBB Meclisi'nde konunun görüşüleceğini hatırlatarak, şunları söyledi:
"Bu ranta buradan geçit verilmemesi için çağrı yapıyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi Osman Zolan, artık Nihat Zeybekci'ye katmerli rant sağlamaktan vazgeç. Denizli halkından sağladığın vergileri, vatandaşlarımızın emeğini, alınterini gör. Ranta değil, Denizli halkına bir an önce hizmete başla."
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