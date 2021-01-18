Nilperi Şahinkaya ve Bora Akkaş ile 'Nora-Bir Bebek Evi' bu hafta 'Dijital Sahne'de

18 Ocak 2021 Pazartesi, 09:46

Zorlu PSM’nin dijital dünyadan sunduğu içeriklerin en yenisini olarak seyirciyle buluşmaya başlayan "Dijital Sahne"nin bu haftaki gösteriminde, modern tiyatronun kurucularından olan Norveçli yazar Henrik Ibsen’in en çok sahnelenen metinlerinden "Nora-Bir Bebek Evi" seyirci karşısına çıkıyor.

İbrahim Çiçek uyarlaması ve yönetmenliğinde, tiyatronun kültleşmiş eserlerinden kesitleri görsel hikaye anlatıcılığıyla birleştirerek dijital dünyaya taşıyan "Dijital Sahne" klasikleşen eserlere modern bir yorum kazandırarak seyirciye yeni nesil bir tiyatro izleme deneyimi sunuyor.

İLK FEMİNİZM İÇERİKLİ TİYATRO OYUNU

Norveçli yazar Henrik Ibsen’in evlilik normları karşısındaki tutumunu vurgulamasının yanı sıra ilk feminizm içerikli tiyatro oyunu olarak anılan ve en çok sahnelenen oyunu "Nora-Bir Bebek Evi", Dijital Sahne serisi kapsamında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gerçek sevgi üzerine kurulmayan birlikteliğin ve birey olarak kadının var olamadığı bir yuvanın nerelere savrulabileceğini odağına alan oyun, "Sevgi sadece konforlu alanda mı mümkün?" sorusunun cevabının da peşine düşüyor.

Her dönem güncelliğini koruyan kadının özgürleşmesi ve dayatılan dünyanın yalanlığını fark ederek cesaret ve suçlamalardan bir "ben" olma hikayesini anlatan "Nora-Bir Bebek Evi"nde seyirci, Nora ve Torvald karakterlerini Nilperi Şahinkaya ve Bora Akkaş’ın performanslarıyla izleme fırsatı buluyor.

Kendisinden başka kimseye ihtiyacı olmayan bir “ben” olabilme hikayesinin anlatıldığı “Nora-Bir Bebek Evi”, 21 Ocak akşamı saat 20.00’de Zorlu PSM YouTube kanalından izlenebilir.