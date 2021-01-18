Nilperi Şahinkaya ve Bora Akkaş ile 'Nora-Bir Bebek Evi' bu hafta 'Dijital Sahne'de
Tiyatronun kültleşen eserlerinin günümüz perspektifinden yorumlandığı kesitleri seyirciyle buluşturan "Dijital Sahne", "Nora-Bir Bebek Evi" ile 21 Ocak saat 20.00’de Zorlu PSM YouTube kanalında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Norveçli yazar Henrik Ibsen’in tiyatronun ilk feminizm içerikli oyunu olarak anılan eseri Nora-Bir Bebek Evi’nde başrolleri Nilperi Şahinkaya ve Bora Akkaş üstleniyor.
Zorlu PSM’nin dijital dünyadan sunduğu içeriklerin en yenisini olarak seyirciyle buluşmaya başlayan "Dijital Sahne"nin bu haftaki gösteriminde, modern tiyatronun kurucularından olan Norveçli yazar Henrik Ibsen’in en çok sahnelenen metinlerinden "Nora-Bir Bebek Evi" seyirci karşısına çıkıyor.
İbrahim Çiçek uyarlaması ve yönetmenliğinde, tiyatronun kültleşmiş eserlerinden kesitleri görsel hikaye anlatıcılığıyla birleştirerek dijital dünyaya taşıyan "Dijital Sahne" klasikleşen eserlere modern bir yorum kazandırarak seyirciye yeni nesil bir tiyatro izleme deneyimi sunuyor.
İLK FEMİNİZM İÇERİKLİ TİYATRO OYUNU
Norveçli yazar Henrik Ibsen’in evlilik normları karşısındaki tutumunu vurgulamasının yanı sıra ilk feminizm içerikli tiyatro oyunu olarak anılan ve en çok sahnelenen oyunu "Nora-Bir Bebek Evi", Dijital Sahne serisi kapsamında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gerçek sevgi üzerine kurulmayan birlikteliğin ve birey olarak kadının var olamadığı bir yuvanın nerelere savrulabileceğini odağına alan oyun, "Sevgi sadece konforlu alanda mı mümkün?" sorusunun cevabının da peşine düşüyor.
Her dönem güncelliğini koruyan kadının özgürleşmesi ve dayatılan dünyanın yalanlığını fark ederek cesaret ve suçlamalardan bir "ben" olma hikayesini anlatan "Nora-Bir Bebek Evi"nde seyirci, Nora ve Torvald karakterlerini Nilperi Şahinkaya ve Bora Akkaş’ın performanslarıyla izleme fırsatı buluyor.
Kendisinden başka kimseye ihtiyacı olmayan bir “ben” olabilme hikayesinin anlatıldığı “Nora-Bir Bebek Evi”, 21 Ocak akşamı saat 20.00’de Zorlu PSM YouTube kanalından izlenebilir.
En Çok Okunan Haberler
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tasfiye edilecek' iddiası
- Bayraktar, yıllar sonra bunu söyledi
- AKP'li Tuğrul Türkeş 'azgın milliyetçilik' uyarısı yaptı
- Jeffrey, Biden'la ilişkilerin geleceğini değerlendirdi
- Selçuk Özdağ: Cumhurbaşkanı beni aradı
- Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Saldırıya uğrayan Uğuroğlu: Erdoğan'a teşekkür ediyorum
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
- Şov programı mı, demokrasi meydanı mı?
- Yasaklar ne zaman kalkabilir?
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tasfiye edilecek' iddiası
- Bayraktar, yıllar sonra bunu söyledi
- AKP'li Tuğrul Türkeş 'azgın milliyetçilik' uyarısı yaptı
- Jeffrey, Biden'la ilişkilerin geleceğini değerlendirdi
- Selçuk Özdağ: Cumhurbaşkanı beni aradı
- Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Saldırıya uğrayan Uğuroğlu: Erdoğan'a teşekkür ediyorum
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
- Şov programı mı, demokrasi meydanı mı?
- Yasaklar ne zaman kalkabilir?