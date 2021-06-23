Nilüfer’de caz dolu günler başladı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

6. Nilüfer Caz Tatili’nin ilk konserini Sonic Boom verdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de konsere katılarak sanatseverlerle birlikte açık havada müzik keyfi yaşadı. Balat Atatürk Ormanı’nda “Müzik Hasadı” temasıyla düzenlenen Caz Tatili konserlerinin tümü açık havada yapılıyor.

Festivalde bu akşam Alp Ersönmez, yarın Çağrı Sertel, 26 Haziran’da Can Kazaz, 28 Haziran’da Halil İbrahim Işık Band, 29 Haziran’da Aydın Esen, 30 Haziran’da Jef Giansily Quintet, 1 Temmuz’da Okay Temiz, 3 Temmuz’da Barabar, 5 Temmuz’da da Cenk Erdoğan Trio konser verecek. 6. Nilüfer Caz Tatili kapsamında Balat Atatürk Ormanı’nda “Bahçe’de Diyalog” isimli bir sergi de açıldı.