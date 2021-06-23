Nilüfer’de caz dolu günler başladı
Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Nilüfer Caz Tatili” festivali başladı. Balat Atatürk Ormanı’nda düzenlenen konserler açık havada yapılacak.
6. Nilüfer Caz Tatili’nin ilk konserini Sonic Boom verdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de konsere katılarak sanatseverlerle birlikte açık havada müzik keyfi yaşadı. Balat Atatürk Ormanı’nda “Müzik Hasadı” temasıyla düzenlenen Caz Tatili konserlerinin tümü açık havada yapılıyor.
Festivalde bu akşam Alp Ersönmez, yarın Çağrı Sertel, 26 Haziran’da Can Kazaz, 28 Haziran’da Halil İbrahim Işık Band, 29 Haziran’da Aydın Esen, 30 Haziran’da Jef Giansily Quintet, 1 Temmuz’da Okay Temiz, 3 Temmuz’da Barabar, 5 Temmuz’da da Cenk Erdoğan Trio konser verecek. 6. Nilüfer Caz Tatili kapsamında Balat Atatürk Ormanı’nda “Bahçe’de Diyalog” isimli bir sergi de açıldı.
Video Haberler
- Şah kartalının yılan avı görüntülendi
- Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
- Kartal Sahil'de feci kaza! Bir anda kendini yerde buldu
- At Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı
- Baskın anı kamerada! Ceza yağdı
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Uğur Dündar'dan üzen haber
- Erdoğan'ın sözlerine tepkiler sürüyor
- Sedat Peker'den yeni 'kokain' iddiası
- CHP'li Belediye Başkanı'na saldırı
- MetroPOLL Araştırma 'AKP'den kopar' deyip oranı verdi
- Özgür Demirtaş'tan, Emrah'a tepki
- İşte Sergen Yalçın'la iplerin kopma nedeni
- Hemşirenin 'müzik yasağı' paylaşımına gözaltı
- Bitcoin'de sert düşüş! Kritik rakamın altına indi
- İHA muhabirine saldırı