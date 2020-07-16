Nişan töreninde koronavirüs alarmı: 75 kişi karantinaya alındı

16 Temmuz 2020 Perşembe, 13:05

Hastanede tedavi altına alınan E.G'nin iki gün önce ilçeye nişan töreni için geldiği tespit edilince, sağlık ekiplerince yapılan filyasyon çalışması sonucu, nişan töreninin yapıldığı evin yanı sıra temaslı olduğu belirtilen 5 mahalledeki 13 evde yaşayan 75 kişi karantinaya alındı.

Mahalledeki evler, Hıfzıssıhha Kurulu kararınca İslahiye Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilirken polis ekiplerince evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı asıldı, güvenlik şeridi çekildi.