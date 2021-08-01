Nişanda felaket: 13 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde nişan töreni sırasında çöken ahşap balkondaki 13 kişi yaralandı.

AA
01 Ağustos 2021 Pazar, 21:35
Nişanda felaket: 13 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükçakır Mahallesi'nde nişan merasimi sırasında iki katlı evin ahşap balkonu çöktü.

Olayda Yasin, Fatma, Ahmet ile Gökhan Şimşek, Yasin Ok, Güllü Dolap, Nazlı Coşkun, Gülside Duran, Harun Kolkıran, Rahime Karaşahin, Özgür Özgan, Fadimeana Demir ve Ayşe Gitmez yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Nazlı Coşkun buradaki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.


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