'Serdar Ortaç’a değil bu müsveddelere kızın'
Milyonlarca yurttaş maddi darboğaz içindeyken Sabah Gazetesi'nin ekonomiyi Serdar Ortaç'ın sözleri üzerinden kusursuz gösterme çabasına tepki geldi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hayranlığıyla bilinen şarkıcı Serdar Ortaç, AKP'ye yakın Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşup bir kez daha ekonomiye övgüler yağdırmıştı.
Ortaç, "Ekonomi kötü' diyenler var ama Allah'a şükür herkesin elinde son model cep telefonu, altında araba var. Nankörlük yapmayalım. Bizden çok daha zor koşullarda yaşayan onlarca ülke var dünyada. Ülkemizin değerini bilelim. Başkan Erdoğan ülkemize çok güzel yatırımlar yaptı. Bir geçmiş Türkiye'ye bakın, bir de bugüne. Öyle bir kesim var ki Türkiye'de Başkan Erdoğan ağzıyla kuş tutsa yine de eleştirir. Daha ne yapsın bu ülke için Erdoğan? Öyle büyük ve güzel yatırımlar yaptı ki görmemek imkansız." demişti.
'HERŞEY YOLUNDA' GAZETECİLİĞİ!
Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "Niye Serdar Ortaç’a kızıyorsunuz ki?" başlıklı yazısıyla konuyu köşesine taşıdı.
"Millet delirmiş gibi yağdırıyordu Ortaç’a dün bu ifadeleri üzerinden. Benim anlamadığım Ortaç'a bu öfke niye?" diyen Yılman, yazısına şöyle devam etti:
"Sonuçta adam sorulan bir soruya kendi gerçekliğinden hareketle yanıt vermiş.
Etrafında herkesin son model cep telefonu, altında son model arabayla dolaştığı bir ortama bakarak ne diyecekti yani?
Ne denmesi bekleniyordu?
Etiler/Bebek hattının ötesine geçmeyi bile bilmeyen bir adam Esenyurt/Bayrampaşa’da yaşayanların gerçeğine mi tercüman olacaktı?
Sorun Serdar Ortaç’ın ne dediğinde değil arkadaşlar burada.
Sorun; “Ekonomi iyi… Her şey yolunda…” diyerek toplumda bir algı oluşturmaya çalışan gazetecilikte!
Serdar Ortaç gibi bir isim üzerinden ekonomi yönetimi için PR yapma telaşına düşüp lakin “kaş yapayım derken göz çıkaran” gazeteci müsveddelerinde!
Kızacaksanız; “Aklımızla dalga geçmeyin! Yeter artık!” diyerek bu müsveddelere kızın!
Bugün eline üç kuruş geçse; “Binlerce dansöz var!” diyerek tekrar Kıbrıs’ın yollarına düşecek Serdar Ortaç’a değil!"
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