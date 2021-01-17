17 Ocak 2021 Pazar, 22:02

Beşiktaş’ın sahasında Galatasaray’ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede bir golü bulunan siyah-beyazlı futbolcu Kevin N’Koudou, derbi galibiyetini dans ederek kutladı. Başarı futbolcu, stattan ayrılmak için aracına gittiği sırada taşınabilir hoparlöründen çalan müzik eşliğinde dans etti.

Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray’ı 2-0’la geçerek liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Josef de Souza ve Kevin N’Koudou’dan geldi. Kazanılan 3 puanın mimarlarından olan N’Koudou, bunu dans ederek kutladı. Karşılaşma sonrası stattan ayrılmak için aracına yönelen yetenekli oyuncu, yanındaki taşınabilir hoparlöründen çalan müzikle birlikte dans figürleri sergileyip galibiyetin tadını çıkardı.

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