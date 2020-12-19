NLRB Amazon işçisini haklı buldu: Hakkını aramak suç değildir
Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB), Gerald Bryson isimli çalışanın, hakkını aradığı için işten çıkarılmasına yönelik yaptığı itirazı kabul etti. Kararda Amazon şirketinin sendikalaşma faaliyetlerini önlemeye çalıştığına yer verildi.
Koronavirüs salgınıyla beraber çalışma koşullarının giderek kötüye gittiği Amazon şirketi, eylem yapan çalışanını işten çıkarmaktan suçlu bulundu. New York’taki ofisinin önünde düzenlenen eyleme katılan Bryson isimli çalışanın, hakkını aradığı için işten çıkarılmasına yönelik yaptığı itiraz, NLRB tarafından kabul edildi. Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu’nun verdiği kararda, “Amazon’un pandemi dönemi iş yasasını ihlal ettiği” ve şirketin sendikalaşma faaliyetlerini önlemeye çalıştığına yer verildi.
New York’taki ofisinin önünde düzenlenen eyleme katılan Gerald Bryson isimli çalışanın avukatı ise, “Amazon’un onu kovma amacı sendika örgütlenmesini engellemekti. Bu adaletsizlik çileden çıkarıyor” tepkisi gösterdi.
ŞİRKETTEN SAVUNMA
Amazon şirketi, genç işçinin “iş ahlakı prensibine uymadığı” gerekçesiyle işten çıkarıldığını savundu. Şirketten yapılan açıklamada, “Her çalışanın işvereninin çalışma koşullarını eleştirme hakkını destekliyoruz, ancak bu, iç politikalara karşı genel bir dokunulmazlık getirmiyor. Çalışma koşulları hakkında kamuya açık bir şekilde konuştukları için değil, iç politikaları defalarca ihlal ettikleri için işten çıkardık” denildi.
Gerald Bryson, hakkını aramak için Amazon şirketinin New York’taki ofisinin önünde düzenlenen eyleme katılmıştı.
Kaynak: BirGün
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...