NLRB Amazon işçisini haklı buldu: Hakkını aramak suç değildir

19 Aralık 2020 Cumartesi, 14:34

Koronavirüs salgınıyla beraber çalışma koşullarının giderek kötüye gittiği Amazon şirketi, eylem yapan çalışanını işten çıkarmaktan suçlu bulundu. New York’taki ofisinin önünde düzenlenen eyleme katılan Bryson isimli çalışanın, hakkını aradığı için işten çıkarılmasına yönelik yaptığı itiraz, NLRB tarafından kabul edildi. Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu’nun verdiği kararda, “Amazon’un pandemi dönemi iş yasasını ihlal ettiği” ve şirketin sendikalaşma faaliyetlerini önlemeye çalıştığına yer verildi.

New York’taki ofisinin önünde düzenlenen eyleme katılan Gerald Bryson isimli çalışanın avukatı ise, “Amazon’un onu kovma amacı sendika örgütlenmesini engellemekti. Bu adaletsizlik çileden çıkarıyor” tepkisi gösterdi.

ŞİRKETTEN SAVUNMA

Amazon şirketi, genç işçinin “iş ahlakı prensibine uymadığı” gerekçesiyle işten çıkarıldığını savundu. Şirketten yapılan açıklamada, “Her çalışanın işvereninin çalışma koşullarını eleştirme hakkını destekliyoruz, ancak bu, iç politikalara karşı genel bir dokunulmazlık getirmiyor. Çalışma koşulları hakkında kamuya açık bir şekilde konuştukları için değil, iç politikaları defalarca ihlal ettikleri için işten çıkardık” denildi.

Gerald Bryson, hakkını aramak için Amazon şirketinin New York’taki ofisinin önünde düzenlenen eyleme katılmıştı.

Kaynak: BirGün



