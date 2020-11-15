Nobelli isimden korkutan açıklama!
Bu yıl Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak çalışan Dünya Gıda Programı'nın (WFP) başındaki isim uluslararası kamuoyunu tedirgin eden açıklamalarda bulundu. WFP'nin başındaki isim David Beasley, "2021, 2020'den kötü olacak" dedi.
Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Gıda Programı’nın tepe ismi David Beasley, Amerikan basınına konuştu.
Sözcü'nün Associated Press’ten aktardığı habere göre Beasley, bu yıl Nobel Barış Ödülü’nü kazandıkları için çok mutlu olduklarını söylerken, kurumun yaptığı işlerin göz önüne çıkması adına bu ödülün çok büyük bir anlamı olduğunu dile getirdi.
Fakat Beasley son dönemde sık sık konuşulan, “2020 çok kötü geçti, 2021’de hepsi geçecek” açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Beasley, “Nobel Barış Ödülü, bizim yaptığımız işi gözler önüne sererken aynı zamanda dünya liderlerine gelecek yılın daha da kötü bir hal alacağını hatırlattı. Milyarlarca dolarımız olmadan, 2021’de korkutucu boyutlarda kıtlık yaşanacak” dedi.
Beasley, gelecek yıl durumun çok daha kötü olacağını dile getirerek, özellikle Afrika ve Güney Amerika’da açlık ve kıtlıkla karşılaşılacağını vurguladı.
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