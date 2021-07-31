Nöbetçi noter uygulaması yeniden başladı: İşte çalışma saatleri

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 13:02

Nöbetçi noterlik uygulaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında noterlik hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesi amacıyla 6 Nisan 2019 tarihinde başlatıldı.

Uygulamaya, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda 17 Mart 2020’de ara verildi. Uygulamanın gerçekleştiği yaklaşık bir yılda 810 bin 448 işlem yapıldı.

Gelen yoğun talep ve normalleşme süreciyle birlikte 30 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan genelge doğrultusunda nöbetçi noterlik faaliyetlerinin tekrar başlatılmasına karar verildi.

Bugün saat 10.00 itibarıyla tekrar başlayan uygulama kapsamında bu hafta sonu 119 noter hizmet verecek. Nöbetçi noterler 10.00-16.00 saatleri arasında salgın ile ilgili gerekli önlemleri alarak hizmet verecek.

Nöbetçi noter sayısının yoğun talebin olduğu il ve ilçelerde ilerleyen haftalarda arttırılacağı da belirtildi.