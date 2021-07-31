Nöbetçi noter uygulaması yeniden başladı: İşte çalışma saatleri
Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle bir süre ara verilen nöbetçi noterlik uygulaması bugün tekrar başladı. Türkiye genelinde 119 noter, bu hafta sonu hizmet verecek.
Nöbetçi noterlik uygulaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında noterlik hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesi amacıyla 6 Nisan 2019 tarihinde başlatıldı.
Uygulamaya, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda 17 Mart 2020’de ara verildi. Uygulamanın gerçekleştiği yaklaşık bir yılda 810 bin 448 işlem yapıldı.
Gelen yoğun talep ve normalleşme süreciyle birlikte 30 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan genelge doğrultusunda nöbetçi noterlik faaliyetlerinin tekrar başlatılmasına karar verildi.
Bugün saat 10.00 itibarıyla tekrar başlayan uygulama kapsamında bu hafta sonu 119 noter hizmet verecek. Nöbetçi noterler 10.00-16.00 saatleri arasında salgın ile ilgili gerekli önlemleri alarak hizmet verecek.
Nöbetçi noter sayısının yoğun talebin olduğu il ve ilçelerde ilerleyen haftalarda arttırılacağı da belirtildi.
Video Haberler
- Önce kokladı sonra çaldı! İşte o anlar
- Acı haber geldi... Cansız bedenlerine ulaşıldı
- Düğün yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı
- Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler
- Sokak köpeği av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
- Şişli'de trafik ışıklarında skandal olay kamerada
- Tarabya sahilinde hareketli anlar!
- Korkutan görüntüler! Cep telefonuyla kaydettiler
- İzmir'e meteor düştü iddiası!
- İstanbul'da yurttaşları çileden çıkaran görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Konya’da katliam: 7 kişi yaşamını yitirdi
- Sedat Peker'den yangınlara ilişkin 'HDP' açıklaması
- Sanatçı Nedret Güvenç yaşamını yitirdi
- CHP'den Konya'daki katliama tepki
- Topçu ve Füze Okulu kundaklama girişiminde yeni gelişme!
- Konya'daki katliamda yeni gelişme
- Kimlik kartı ve pasaportunu kaybedenlerle ilgili karar
- HDP'den Konya'daki katliama ilişkin açıklama
- Selahattin Demirtaş'tan çok sert 'yangın' tepkisi!
- THK’nin işten attığı pilotlardan Rus uçakları açıklaması