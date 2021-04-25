Noga Erez: ‘Müzisyenler artık türlerle ilgilenmiyor’

25 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Noga Erez, kendi müziğini yapmanın yanı sıra şarkılarının prodüktörlüğüne de imzasını atan, yani tümüyle kendi üretimlerini dinleyiciyle buluşturan bir sanatçı. Hip-hop, pop gibi türlerden beslenen yeni bir tür ortaya koyuyor. Cesur bir müziği var, pop deyip geçmek imkânsız, çünkü kendi deyimiyle “Dünya hakkında beni rahatsız eden konuları işliyorum” diyor. Şarkılarında varoluştan kayıplara, savaşa, barışa değiniyor, politik konularda da sözünü söylemekten çekinmiyor. Son olarak “KIDS” isimli albümünü yayımladı. Albüm, dünyaca ünlü genç şarkıcı Billie Ellish dahil birçok isim tarafından sosyal medyada beğeniyle paylaşıldı. Geçen yıllarda Türkiye’deki konserlerinin biletleri kısa sürede bitmişti. Pandemi araya girmese farklı şehirlerde birkaç konser planı daha vardı ancak olmadı. İsrailli sanatçıyla konuştuk.

KIDS albümü ne hakkında?

Hem müzik hem de sözler bakımından çok çeşitli bir albüm, birçok farklı konu var. Ancak her şeyin temelinde hikâyeleri, mirası, anlatıları, gelenekleri, travmaları ve acıları nasıl aktardığımızın bulunduğunu söyleyebilirsiniz.

YAS, KAYIP VE İLİŞKİLER...

Bir söyleşinizde “Dünya hakkında beni rahatsız eden konuları işliyorum” demişsiniz, bu bağlamda bu albüm nerede duruyor?

Aynı yerde duruyor. Müzik, benim çıkış ve gerçekliği izleme yolum. Bu albümde daha kişisel konular hakkında uğraştım. İlişkiler, yakın birinin kaybı, yas ama küresel ve sosyal konular da çalışmalarımda öne çıkıyor. Müzik olduğu için şanslıyım, etrafımda ve iç dünyamda olupbitenler hakkında bir şeyler yapabiliyorum ve hayatımda çok önemli bir etkisi var.

Müzik türleri arasında geçiş yapan birisiniz. Bu size daha fazla özgürlük mü sağlıyor, dez-avantajları da var mı?

Bence tür tanımlamak daha çok müzik hakkında yazılar yazan insanların aradığı bir şey. Müzik yapan insanlar türlerle gitgide daha az ilgileniyor. Şarkılarımdan birini seven bir insan için diğerine geçtiğinde bambaşka bir şarkı duymak zorlayıcı olabilir gerçekten de. Ama bana göre bu sadece olduğum insanı ifade etme biçimi. Birçok farklı müziği seviyorum, yaratıcılığım söz konusu olduğunda kendimi hiçbir şekilde sınırlamıyorum.

‘SANATTA SINIRLAR ÖNEMLİ’

Dijitalleşmeden memnun musunuz? Analog dönemi özlüyor musunuz?

Analog zamanlarda hiç müzik yapmadım. Ben yoluma bilgisayarla başladım ve onun bana sunduğu seçeneklerden dolayı mutluyum. Asla “teknoloji” odaklı bir insan olmadım ama bilgisayar daha sezgisel bir müzik yaratmama imkân sağlıyor. Yine de analog ekipmanları seviyorum, en güzel yanları bir sınırlarının olması. Sanatta sınırlar çok önemlidir.