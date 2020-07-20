Nokia, mevcut 5 milyon radyo ünitesinin 5G'ye yükseltilebileceğini açıkladı
Nokia mevcut 4G/LTE radyolarının sadece yazılım yoluyla sorunsuz bir şekilde 5G/NR'a yükseltilebileceğini açıkladı. Peki, bu ne anlama geliyor?
Nokia mevcut 4G/LTE radyolarının sadece yazılım yoluyla sorunsuz bir şekilde 5G/NR'a yükseltilebileceğini açıkladı. Bu özellik, Nokia müşterilerine değer katacak. Bu servisle Nokia'nın ilk aşamada 1 milyon adet, 2021 yılına kadar ise 5 milyondan fazla radyoya destek hizmeti sağlaması bekleniyor. Sadece yazılım kullanılan dönüşüm süreciyle Nokia mevcut 4G/LTE spektrumundaki ürünlerin 5G/NR spektrumuna sorunsuzca aktarılmasında yardımcı olacak. Bu dönüşüm, aynı zamanda var olan müşterilere de 5G/NR geçişinde rahat ve uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor.
Bugüne kadar 5G/NR dağıtımlarının çoğu TDD cmWave ve TDD mmWave ile gerçekleştirildi; ancak bir sonraki büyük 5G/NR tedarikleri mevcut FDD bantlarının 5G/NR'ye uygun olarak yeniden donatılması şeklinde olacak. TDD spektrumu zaten var olan FDD ağ altyapısı, ve TDD/ FDD spektrum bantları ile birleştirildiğinde genişletilmiş kapsama alanı ve kapasiteden yararlanıyor.
Yazılım yoluyla 4G/LTE radyolarını güncelleyebilmek 5G/NR FDD dağıtımını önemli ölçüde kolaylaştırırken, maliyetli saha ziyaretlerini de önlüyor. Nokia, çoğu bir sonraki yazılıma yükseltilebilen mevcut FDD RF ünitelerine sahip 359 farklı 4G/LTE müşterisinden oluşan geniş bir müşteri tabanına sahip. Bu, spektrum yenileme yoluyla alt bantlarda 5G/NR kapsama alanı oluşturmaları için operatörlere yeni ve pürüzsüz bir yol sunuyor. Nokia'nın 4G/LTE radyoları piyasada lider, ve bağımsız testlere göre tüm rakiplerinden daha iyi performans gösteriyor.
Kaynak: CHIP Online
Video Haberler
- Somalı madenciler oturma eylemi başlattı
- Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı
- Soylu ile atışan Metiner'in o görüntüleri ortaya çıktı
- Acı biber yedi, fenomen oldu
- İstanbul Sözleşmesi için kadınlar Kadıköy'e akın etti
- Gazeteci tartıştığı esnafı silahla vurdu
- Yaralanan çocuktan sağlık görevlisine kan donduran soru
- Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
- Beykoz'da evlilik teklifinde skandal görüntüler
- “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler