'Normalleşme' adımlarında korkulan oldu

29 Mayıs 2020 Cuma, 10:01

13 gün içinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Şeker Bayramı nedeniyle yaşanan toplam 8 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen de vaka sayısında düşüş yaşanmadı.

Hatta teste oranla vaka sayısına bakılırsa 23 Mayıs’tan önceki güne kadar neredeyse 2 kat bir artış oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre 23 Mayıs’ta 40 bin 178 olan test sayısı önceki gün nerdeyse yarı yarıya düşerek 21 bin 43 oldu. Vaka sayısı ise 23 Mayıs’ta bin 186 olarak açıklanırken dün bin 35 yeni vaka bildirildi.

BirGün’e konuşan Enfeksiyon Uzmanı Melahat Cengiz’e göre vaka oranının artma sebebi ‘normalleşme’ adımları. Cengiz ‘normalleşme’ sürecinde yapılan birtakım hamlelerin vaka oranını artırdığını söyledi.

KORUNMA YÖNTEMİ ÖNEMLİ

Cengiz bu andan itibaren atılması gereken adımları ise şöyle anlattı:

“Hangi bölgelerde, hangi kesimlerde ve hangi yaş grupları olduğuna, demografik yapılarına göre değerlendirilip; o bölgelerin ‘normalleşme’ süreçlerine müdahale edebilmek lazım. Hastanelerdeki sayılar azaldı, yoğun bakımdaki hastalar azaldı, desteklenen tedavilerle ölüm rakamlarımız düştü, bu anlamda yavaş yavaş geriliyoruz diye belirleniyor.

Hastanelerde gerçekten sayısal anlamda düşüş yaşandı. Vakaları buna göre takip etmek lazım. Bazı yerlerde önlem almak gerekiyorsa o alanların kapatılarak önlem alınması ve hangi bölgelerde birikim varsa oralarda doğru izolasyon gerekiyor. En önemlisi korunma yöntemidir. Toplum sağlığı açısından da gerekli olan, yapılması gereken budur. O anlamda bu süreci iyi değerlendirmek lazım. Yoksa ‘normalleşiyoruz, şurayı da açalım’ demenin bir esprisi yok."

AVRUPA’DA VAKA ARTIRAN 5 ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, düzenlediği basın toplantısında, son 2 haftada Avrupa'da kümülatif olarak vaka sayısını en çok artıran 5 ülke arasında Türkiye’yi de saydı.

Son 14 gün içerisinde Avrupa bölgesindeki vaka sayısının yüzde 15 arttığını açıklayan Dr. Kluge, “Avrupa’daki vaka sayısı küresel vakaların yüzde 38’ine denk geliyor ve Avrupa’daki ölümler dünya çapındaki ölümlerin yüzde 50’sine denk geliyor” ifadesini kullandı.

Kluge, son 14 gün içerisinde kümülatif olarak vaka sayısında artış yaşayan 5 ülke olduğuna dikkat çekerken, “Vaka sayısı en çok artan ülkeler Rusya, Birleşik Krallık, Türkiye, Belarus ve İtalya. İspanya, İtalya, Birleşik Krallık ve Fransa’daki ölümler, Avrupa’daki ölümlerin yüzde 72’sine denk geliyor” ifadesini kullandı.