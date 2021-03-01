Normalleşmeye en yakın il Hakkari'de, kabine toplantısından çıkacak karar bekleniyor
Türkiye'de vaka oranı en düşük illerin başında gelen Hakkari'de normalleşme heyecanı yaşanıyor. Vatandaşların gözü kulağı bugün kabine toplantısı sonrası AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarda. Yurttaşlar, vaka sayısının düşük olduğu kent için olumlu bir kararın çıkmasını beklediklerini söyledi.
Sağlık Bakanlığı'nın ‘İllere göre vaka sayıları’ haritasında, Türkiye'de her 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs vaka sayısında 3,21 oranıyla Hakkari, 15-21 Şubat dönemde en az vakanın görüldüğü kent oldu. Yurttaşların kurullara uyması, yetkililerin yaptığı sıkı denetimler, filyasyon çalışmaları ile Hakkari Devlet Hastanesi'ne ilk günden itibaren kurulan laboratuvarda yapılan testler bu başarıyı sağladı. Vaka sayılarının açıklanmasının ardından 1 Mart'ta alınacak kademeli normalleşmeye en yakın il olan kentte, yurttaşların gözü kulağı bugün kabine toplantısı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Yurttaşların beklentisi, vaka oranın düşük olduğu kentte kademeli normalleşme adımlarının atılması.
‘GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ AÇIKLANACAK KARARLARDA’
Kentte özellikle esnafın beklentisi ise normalleşme adımlarının atılması yönünde. Kentte vaka sayısının az olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten esnaf Yunus Yiğit, "Şu anda çok güzel bir duygu yaşıyoruz. Vaka konusunda Türkiye’nin en iyi ili olmak çok güzel bir duygu. Umarım kabine toplantısında olumlu bir karar çıkar bizim temennimiz bu yönde. Herkesin beklentisi bu yönde. Hakkari için inşallah çok güzel kararlar çıkar. Hakkari temizlik hijyen maske kuralına uydu. Esnaf olsun halk olsun gereken hassasiyeti gösterdi. Şu an Türkiye’de normalleşmeye ilk hak eden Hakkari’dir" dedi.
‘OLUMLU BİR KARAR ÇIKACAĞINI UMUYORUZ’
Bu zorlu süreçte çok çaba harcadıklarını belirten esnaf Ali Karaman, "Halkımızda bu salgının bilincinde biz esnaf olarak sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz biz üzerimize düşen görevi yerine getirdik ve kendisinden hayırlı mesaj bekliyoruz. İnşallah her şey eskisi gibi olur. Ülkemiz için insanlık için tüm dünya için çok güzel günler bekliyoruz inşallah" dedi. Hakkarili Musa Ağacanoğlu ise bugün kabine toplantısı sonrası alınacak kararları merakla beklediklerini söyledi.
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