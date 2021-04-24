Norveç AstraZeneca aşısını askıya almıştı: İkinci dozu değiştirecek
Norveç Sağlık Bakanı Bent Hoie yaptığı açıklamada, ilk dozu AstraZeneca koronavirüs aşısı olanlara, ikinci doz olarak Pfizer/BioNTech veya Moderna aşısı uygulanacağını açıkladı.
Norveç, ilk dozu AstraZeneca koronavirüs aşısı olanlara, ikinci doz olarak Pfizer/BioNTech veya Moderna aşısı uygulanacağını açıkladı. Bakan Hoie “AstraZeneca aşısından olanlara Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan ikinci dozlar sunulacak” ifadelerini kullandı. Norveç, 11 Mart'ta az sayıda kişinin kan pıhtısı, kanama ve düşük trombosit sayısı yan etkileri nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından AstraZeneca aşısının uygulamasını askıya almıştı.
EMA: İLK DOZU ASTRAZENECA OLANLAR İKİNCİ DOZU DA OLABİLİR
Diğer yandan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından dün yapılan açıklamada, AstraZeneca’nın koronavirüs aşısının ilk dozunu olmuş kişiler ikinci dozu da AstraZeneca olabilir denildi. Ajansın Genel Müdür Yardımcısı Noël Wathion, "Bu aşamada mevcut veriler, aşının ikinci dozunun verilmeye devam edilmesini destekliyor" dedi.
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