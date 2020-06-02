Nostaljik tramvay seferleri başladı
Covid-19 salgınını önleme çalışmaları kapsamında 6 Nisan'da durdurulan nostaljik tramvay seferleri yeniden başladı.
İETT, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme
çalışmaları kapsamında 6 Nisan'da durdurulan nostaljik tramvay seferlerini
yeniden başlattı. Tramvay, salgın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle yüzde 50
kapasite ile çalışacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre,
İstanbul'un simgeleri arasında değerlendirilen, Taksim Meydanı ile Tünel
arasında sefer yapan nostaljik tramvay yeniden faaliyete geçiyor.
Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2 aydır yapılamayan seferler, bugün
saat 07.00 itibarıyla başladı. Salgın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle
tramvay yüzde 50 kapasite ile çalışacak.
Hafta içi ve cumartesi 07.00'de, pazar günleri 07.30'da
çalışmaya başlayan ve seferleri 22.45'e kadar devam eden nostaljik tramvay,
ortalama 20 dakikada bir sefer yapıyor.
NOSTALJİK TRAMVAYIN İSTANBUL YOLCULUĞU
İlk kez 31 Temmuz 1871 tarihinde Azapkapı ile Beşiktaş arasında
sefere başlayan atlı tramvaylardan sonra elektrikli tramvaya geçilmiş, motorlu
taşıtların yaygınlaşmasıyla daha sonra seferlerine son verilmişti.
1990'nın sonlarına doğru, müzede bulunan eski vagonların
restorasyonu yapılarak Taksim-Tünel arasındaki bin 870 metrelik mesafede
yeniden seferlerine başlayan nostaljik tramvay, yılda yaklaşık 400 bin yolcu
taşıyor.
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