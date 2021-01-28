'Noter onaylı' 500 TL’ye sahte lise üniversite diploması

28 Ocak 2021 Perşembe, 09:58

Tez borsasının ayyuka çıkmasının ardından şimdi de sahte diploma yaygınlaşmaya başladı. İnternetten ilan veren sahte diploma basan kişiler ücretsiz kargoyla diploma verdiklerini söylüyor. Sitenin tanıtım yazısında ise şu ifadeler yer alıyor:

“Sahte Diplomalar özel kuşe kâğıdına dijital baskı olarak hazırlanmaktadır. Noterli suret beraberinde gönderilmektedir. Tüm üniversitelerin diplomaları mevcuttur. Lise ve dengi okullarında diploma tasarımları bulunmaktadır. Belgeleriniz maksimum 1 hafta içinde sizlere ulaştırılmaktadır. Ücretsiz kargo ile gönderim yapılmaktadır.”

NOTER ONAYLI

Birgün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre; Sitede yazan numaraya ulaştığımızda ilk olarak üniversite diplomasıyla ilgili bilgi aldık. Bölüm fark etmeden 500 TL’ye diploma yaptıklarını aktaran site yetkilisi “Noterli sureti beraberinde gönderiliyor. 4 gün içinde kargo ile teslim ediyoruz. Önce taslak hazırlıyoruz. Size WhatsApp’tan resmini atıyoruz, sonra ödeme yapıyorsunuz, biz de baskıya verdikten sonra kargoya veriyoruz. Özel sektörde sorun yaşamazsınız. Her yerde kullanırsınız.”

‘1 SAATE HAZIR’

Başka bir numaradan lise diploması için konuştuğumuzda ise benzer ifadeleri söylüyor yetkili. Lise diplomasının da 500 TL olduğunu ve özel sektörde de her şekilde kullanılabileceğini aktaran yetkili “Siteden form doldurmanız gerekiyor. Diploma yanında e-Devlet çıktısı veriyoruz. Onun için ekstra bir ücret almıyoruz. Form doldurduktan bir saat sonra diplomanız hazır.”

Öte yandan başka bir site de ise 75 dolara diploma yanında transkript gibi belgeler de satılıyor. Bu sitede e-posta yoluyla hizmet veriliyor.

Daha önce de başkaları adına yüksek lisans ve doktora tezi yazıldığı ortaya çıkmış ve son olarak YÖK bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

ŞİKÂYET YAĞMIŞTI

Diploması olmayan fakat sahte diplomayla iş başvurusu yapmak isteyen kişiler fırsatçılar tarafından dolandırılmıştı. Bir internet sitesi, bu kişilerin parasını topladıktan sonra diplomayı göndermemişti. Kimisi engellenirken bir kişiye diploma yerine gazete gönderilmişti. Ava giderken avlanan sahte diploma isteyen kişilerse bu durumu ‘şikayetvar’a taşımışlardı.