Novak Djokovic, vurduğu topun hakeme isabet etmesi üzerine ABD Açık'tan diskalifiye edildi

07 Eylül 2020 Pazartesi, 00:48

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Dünyanın bir numaralı erkek tenisçisi Novak Djokovic, cebinden çıkartarak gelişigüzel vurduğu topun çizgi hakemine isabet etmesi üzerine ABD Açık Tenis Turnuvası'ndan diskalifiye edildi.

Olay, turnuvanın dördüncü tur maçının ilk seti oynanırken yaşandı. Djokovic, İspanyol rakibi Pablo Carreno Busta karşısında seti 6-5 geride götürüyordu.

Maç sırasında sinirlenen Djokovic, cebinden çıkardığı topu arkasına doğru raketiyle vurarak fırlattı. Top, çizgi hakeminin soluk borusuna isabet etti. Soluğu kesilen hakem, bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalktı.

Olayın ardından uzun bir değerlendirme yapan hakemler Djokovic'in diskalifiye edilmesine karar verdi.

ABD Tenis Federasyonu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Grand Slam kuralları uyarınca, kort içerisinde topa tehlikeli ve dikkatsiz bir şekilde vurması ya da sonuçlarını düşünmeden topa gelişigüzel bir şekilde vurmasının ardından ABD Açık Tenis Turnuvası hakemleri, Novak Djokovic'in 2020 şampiyonasından diskalifiye edilmesine karar verdi" dedi.

Açıklamada, Djokovic'in bu yılki turnuvada topladığı tüm puanların silineceği ve şu ana kadar turnuvadan hak ettiği para ödülünün de ceza olarak kesileceği belirtildi.

33 yaşındaki Sırp tenisçi, kariyerinin 18'inci Grand Slam şampiyonluğunu kazanarak, tüm zamanların en fazla kupa kazanan erkek tenisçisi olma unvanına ulaşma yolunda rakipleri Rafael Nadal ve Roger Federer ile arasındaki farkı kapatmayı amaçlıyordu.