Novak hastaneye kaldırıldı
Trabzonspor’un Çek futbolcusu Filip Novak, Alanyaspor maçında kafasına aldığı darbeden sonra ambulansla hastaneye götürüldü.
Trabzonspor’un Çek futbolcusu Filip Novak, Alanyaspor maçında kafasına aldığı darbeden sonra ambulansla hastaneye götürüldü.
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde bordo-mavililerde Filip Novak sakatlandı. Novak, Coulker ile girdiği hava topu mücadelesi sonrasında başına aldığı darbeden sonra sahayı sedye ile terk etti. 30 yaşındaki futbolcunun yerine 78. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi oyuna dahil oldu.
Çek futbolcu daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.
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