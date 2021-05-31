Nuran Yalçın, Dünya Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Milli sporcu Nuran Yalçın, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda silkmede üçüncü, koparmada dördüncü oldu.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Nuran Yalçın, silkmede bronz madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun son gününde kadınlar +87 kiloda podyuma çıkan Nuran Yalçın, silkmede 121 kiloyla bronz madalya elde etti.
Koparmada 88 kiloyla dördüncü olan milli halterci, toplamda da 209 kiloyla dördüncü sırada yer aldı.
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