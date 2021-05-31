Nuran Yalçın, Dünya Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli sporcu Nuran Yalçın, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda silkmede üçüncü, koparmada dördüncü oldu.

AA
31 Mayıs 2021 Pazartesi, 19:00
Nuran Yalçın, Dünya Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Nuran Yalçın, silkmede bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun son gününde kadınlar +87 kiloda podyuma çıkan Nuran Yalçın, silkmede 121 kiloyla bronz madalya elde etti.

Koparmada 88 kiloyla dördüncü olan milli halterci, toplamda da 209 kiloyla dördüncü sırada yer aldı.


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