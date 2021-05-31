Cristiano Ronaldo, Serie A'da sezonun en iyi forveti seçildi
Cristiano Ronaldo, Serie A'da sezonun en iyi forveti seçildi.
Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, çıktığı 33 maçta 29 gollük bir performans sergileyerek sezonun en iyi forveti seçildi.
Bir süredir Juventus'tan ayrılması söz konusu olan Ronaldo ile ilgili Juventus'un yeni patronu Massimiliano Allegri'nin, kulübe para kazandırarak ayrılması yönünde onay verdiği iddia edilmişti.
Serie A sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:
MVP 2020/2021— Lega Serie A (@SerieA) May 31, 2021
Miglior attaccante: @Cristiano!
I 29 gol dimostrano l'istinto da vero bomber: nel posto giusto al momento giusto https://t.co/yE9qyn2Ywd#SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/nzDOHaak0a
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