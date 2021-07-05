Nurdağı ilçesine bağlı Atmalı Köyü’nde internet olmadığı için çocuklar ders göremiyor

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Nurdağı’na bağlı Atmalı köyünde yaşayan Ö.K. köylerinde internetin çekmesi için direk dikildiğini ancak hemen arızalandığını söyledi. Ö.K, “Sene olmuş 2021 ama bizim köyde internet çekmiyor. 3 yıl önce bir baz istasyonu yapıldı ama çalışmıyor. Bir teknik çalışan geldi, uğraştı ama yapamadı. CİMER dahil birçok yere başvurduk ama sesimizi duyan olmadı. Okula giden çocuklar EBA’ya giremedi. Koskoca direk dikilmiş ama bize faydası yok. Bizim çocuklarımız hep gurbette onlarla internet üzerinden konuşamıyoruz” dedi.

‘SEÇİM ZAMANI GELMESİNLER’

Okula giden iki çocuğu olan A.Ö. ise “Çocuklar bir buçuk yıldır uzaktan eğitim görüyor. Ama bizim çocuklar internet sıkıntısı yüzünden derslere katılamadı. Okuldan iyice soğudular. Biz artık yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz” diye konuştu. Köyün genelinin yaşlı nüfustan oluştuğunu ve genç nüfusun yurt dışında yaşadığını söyleyen M.R. ise üç çocuğunun Fransa’da olduğunu dile getirerek, “Çocuklarımızla internetten görüntülü konuşup hasret gidermek istiyoruz. Yılda bir kere çocuklarımızı ya görüyoruz ya görmüyoruz. 4 torunum var ama onları da göremiyoruz. Çok özledik. Yetkililer sesimizi duysun artık. 3 yıldır yapılmasını bekliyoruz. Siyasetçiler sadece seçim zamanı ziyaretimize geliyorlar. Bu dönemde bizim sesimize kulak vermeyenler seçim zamanı oy istemeye gelmesinler” dedi.