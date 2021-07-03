Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik Vakfı arasındaki yeni protokolden seferberlik çıktı

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 04:00

Danıştay’ın iptal etmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu’nda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) yeniden imzaladığı protokol için çalışmalar başladı.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, okullara, protokole ilişkin uygulama kılavuzu gönderdi. Kılavuza göre etkinliklerin yapılması için okullarda uygun ortamlar hazırlanacak, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri etkinlik ve çalışmalarda öğretmen görevlendirecek, okullarda seminer düzenlenecek. Okul müdürlükleri ise öğretmen ve öğrencileri katılmaları için teşvik etme ve seminer ile etkinlikler için konferans salonları ve sınıfları, kurslar için derslik, atölye ve laboratuvarları hazır bulundurmakla yükümlü olacak. Protokol kapsamında “Kültür ve Medeniyet” ile “Değerler Eğitimi” alanında çalışmalar yapılacak.

MEB ile TÜGVA arasında ortaokul ve liselerde kulüp kurulması ve danışman hoca atanmasına ilişkin imzalanan protokol ile protokolün dayanağı olduğu belirtilen usul ve uygulama esaslarının yürütmesi, Danıştay tarafından ekim ayında imam hatip liseleri dışında durdurulmuştu. Bunun üzerine şubat ayında, bakanlık ile TÜGVA arasında “öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani, ve kültürel değerlerin kazandırılması” amacıyla yeni bir protokol imzalamıştı. MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz, illere gönderdiği yazı ile söz konusu protokol çerçevesinde yürütülecek çalışmalarda eşgüdüm ve sekreterya işleri için genel müdürlüğün görevlendirildiğini belirterek bu kapsamdaki faaliyetlerin hazırlanan “uygulama kılavuzu” dahilinde yürütülmesini istedi.

Dört sayfalık uygulama kılavuzunda, amacın, MEB ile TÜGVA işbirliğinde öğrencilere “milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin kazandırılması” olduğu belirtildi. Protokol kapsamında “medeniyet ve değerlere uygun şekilde ‘Kültür ve Medeniyet’ ile ‘Değerler Eğitimi’ alanında çalışmalar, etkinlikler, yarışmalar ve kursların düzenleneceği” kaydedilen kılavuza göre seminer ve etkinliklere düzenli devam eden ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere TÜGVA tarafından ödül verilecek, okul dışında etkinlik gerçekleştirilebilecek, okul ve sınıf panoları ile okul dergilerinde TÜGVA’ya yer verilecek.