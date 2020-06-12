Nuri Alço sevimli yavru ayıya önce gazoz ikram etti, ardından süt içirdi
Sinemada canlandırdığı kötü karekterler ile hafızalara kazınan oyuncu Nuri Alço sevimli yavru bir ayıya gazoz içirdi. Alço, gazozu sadece tadıp bırakan yavru ayıya daha sonra süt verdi.
Canlandırdığı kötü karakterlerle hafızalara kazınan, oyuncu Nuri Alço, yavru ayıyla gazozunu paylaştı.
Yönetmenliğini Orhan Elmas'ın üstlendiği 1984 yapımı "Kayıp Kızlar" filminde canlandırdığı karakterin ardından 'gazoz'la anılan Alço, yavru ayının yanına giderek ‘Gazoz ister misin?’ diye sordu.
Sevimli ayı gazozu sadece tadıp bıraktı, Alço yavruya daha sonra süt içirdi.
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