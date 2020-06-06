Nuri Bilge Ceylan, Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin jüri başkanı oldu

06 Haziran 2020 Cumartesi, 04:36

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği festivalin yedi kişilik Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jürisinin başkanı olarak Nuri Bilge Ceylan belirlendi.

Festival kapsamında 50 film gösterilecek. Sinema sektöründen yerli ve yabancı yetkin kişilerin yer alacağı jüri, en iyi film ve senaryoları belirlemek için toplanacak. Dünyada ve Türkiye’de son beş yılda önemli festivallerde ödüle değer görülmüş film ve senaryolar toplam 26 bin Euro ile ödüllendirilecek.

Yerli ve yabancı sinemacıları, basın mensupları, sivil toplum kuruluşlarından katılımcıları ve akademisyenleri ağırlayacak olan festival kapsamında masterclasslar ve paneller de düzenlenecek.

Festival kapsamında göç temasına ve dünyanın tarihi yerlerine odaklanan özel sergiler de hazırlandı. Herkesin açık olan sergiler VR gözlüklerle gezilebilecek.

Ayrıca, göç konusunda duyarlılık gösteren ve bu konuyla ilgili müzik üreten sanatçıların eserlerinin ağırlıkta olacağı konserler de düzenlenecek. Konserler, sahne konseri gerçekliğinde olacak ve YouTube üzerinden canlı olarak yayımlanacak.