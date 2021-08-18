Nuri Ergin'in ağabeyi Nejat Ergin gözaltına alındı

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:21

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 11 Haziran Cuma günü "Karagümrük Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik Fatih, Bakırköy ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyon kapsamında şüpheli 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Operasyon kapsamında firari olarak aranan Nuri Ergin'in ağabeyi Nejat Ergin isimli şüpheli dün yakalanarak gözaltına alındı.





Şüpheli Nejat Ergin'in emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Suç örgütü lideri Nuri Ergin cezaevinde bulunuyor.