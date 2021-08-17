Nuri Ergin'in yeğenine silahlı saldırı düzenlendi
"Karagümrük Çetesi" lideri Nuri Ergin'in yeğeni Nejat Ergin'e Eyüpsultan'da silahlı saldırı düzenlendi.
"Karagümrük Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün elebaşı, 'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin'in yeğeni olduğu öğrenilen Nejat Ergin, Pazariçi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Yaralanan Nejat Ergin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.
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