Nuri Şahin: Antalyaspor planlama ve projeleriyle beni çok heyecanlandırdı
Antalyaspor'un önemli projelerle kadrosuna kattığı Nuri Şahin burada olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek; şu açıklamaları yaptı: "Bugüne kadar hedefleriyle, vizyonuyla ve tutkusuyla beni etkileyen özel kulüplerin ve şehirlerin bir parçası olmaya çalıştım. Almanya'da doğdum, orada büyüdüm, beni ben yapan, saha içinde ortaya koyduğum ne varsa bana o topraklar verdi."
Antalyaspor'un Bundesliga'dan transfer ettiği Nuri Şahin, kendisi için doğru yerde olduğunu söyledi.
Fraport TAV Antalyaspor'un önemli projelerle kadrosuna kattığı Nuri Şahin burada olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek; şu açıklamaları yaptı:
"Bugüne kadar hedefleriyle, vizyonuyla ve tutkusuyla beni etkileyen özel kulüplerin ve şehirlerin bir parçası olmaya çalıştım. Almanya'da doğdum, orada büyüdüm, beni ben yapan, saha içinde ortaya koyduğum ne varsa bana o topraklar verdi. Ama sahanın dışına çıktığımda iki kültürün tüm zenginliklerini almış biri gibi hissettim kendimi ve öyle yaşamaya gayret ettim.
TÜM ÇOCUKLUĞUM TÜRK MİLLİ TAKIMININ FORMASINI GİYME HAYALİYLE GEÇTİ
Tüm çocukluğum Türk milli takımının formasını giyme hayaliyle geçti. Gün gelip seçim yapmak gerektiğinde, "Bunun seçimi bile olmaz. İkinci bir opsiyon zaten düşünmem." dedim. Hayatım boyunca da milli takımla sahaya çıktığım maçların gururunu yaşamaya devam edeceğim. Son dönemlerde kariyerim boyunca elde ettiğim tüm tecrübeyi ülkeme aktarmak, yararlı projeler içinde yer almak gibi bir heyecanım vardı.
Antalyaspor hem saha içi planlamasıyla hem geleceğe yönelik projeleriyle beni çok heyecanlandırdı. Sadece saha içindeki Nuri Şahin'den değil, saha dışındaki tecrübemden de faydalanmak istemeleri, gençlere ve altyapıya yönelik planlamaları bana doğru yerin Antalyaspor ve doğru zamanın şimdi olduğunu gösterdi. Bu projede imzası bulunan sayın başkana ve yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun”
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