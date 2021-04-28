Nuri Şahin'den flaş açıklama! "Bahane ararsak karaktersiziz"

28 Nisan 2021 Çarşamba, 19:50

Antalyaspor’un 32 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Nuri Şahin, Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor'un Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk olduğu maçta 2-2 berabere kaldı. Bu maçın ardından takımın tecrübeli oyuncusu Nuri Şahin medya mensuplarının karşısına geçti.

Bu maçta çok eksiklerinin olduğunu belirten Şahin, “Futbolda bahane üretmek, ölüm demektir. Bahane aramıyoruz, her şey açık ve net, ortada, çok eksiğimiz var. Doğru düzgün idman bile yapamıyoruz ama bahane ararsak karaktersiziz, basit futbolcular oluruz. Bahane aramadan devam, her maça 11’e 11 başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Antalyaspor bu sezon Ersun Yanal ile çıktığı 34 maçta 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Şu ana kadar 49 puan toplayan Antalyaspor ligde 11. sırada yer alıyor.